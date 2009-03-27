Автономный режим PDP и LCD панелей

L

LARTER

Команда форума
  • 27 Мар 2009
автономный режим LCD панели

Собственно открыть сию рубрику навеяла тема https://monitor.net.ru/forum/threads/344607/ .Не секрет , что успех и быстрота ремонта ЖК и ПДП телевизора , зависит от правильной и граммотной диагностики . Вот эта тема и должна помочь участникам правильно отделить мух от котлет ! :gigi: Постите в этой теме о своих наработках по введению матриц в автономный режим . Надеюсь никому не надо объяснять что это такое . :)

Сообщение от администрации !

Вопросы в теме будут удаляться без предупреждения . Только наработки ! andros


Для затравки , инфа от участника Edwa
Панель V320B1-L01от самца LE32R75B, тест включается подачей +1.5v на 4 ногу, с отключенным разъемом это не прокатывает почему то.
В даташите этот вывод обозначен NC.

Добавлю за него , тест выглядит как периодическое чередование цветных полей .


Систематизированная информация:

Модель ТВ или производительТип ЖК панели и (или) производительКак включить/выключить тестовый режим и условия тестирования
AUOT315XW01 V5Замыкают контрольную точку (КТ) AGMODEN на плате T-CON на "землю" и включают питание - начинается перебор тестовых изображений по кругу. Для выхода необходимо снять перемычку
CMOV296W1-L01 (CMO)На контакт 7 разъема LVDS (плата T-CON) подают напряжение +3,3 В, LVDS- кабель не отключают
CMOV320B1-L04Замыкают КТ TST_AGE на плате T-CON на шину 3,3 В, LVDS-кабель не отключают
LGLC420WUE-SBG1/SBC1/SAB1Подают на контакт 44 интерфейсного разъема LVDS напряжение 3,3 В, на контакты 48-51 - 12 В и включают питание
LGLC320WUF-SBN1На плате T-CON необходимо переставить резистор R127 на позицию R126 и запитать ЖК панель от отдельного источника напряжения +12 В
LG 26LC41V260B1-L03Подают напряжение 1,5 В на КТ DE, которая находится рядом с контактом 37 разъема CNF1
Daewoo DLP-37C3 (шасси DSL-500P)LC370WX1-SL01Подают на панель питание от внешнего источника, отключают интерфейсный разъем от платы T-CON и включают ТВ
PANASONIC, модели 20082009 гг.PANASONICНажимают и удерживают кнопку VOL- на передней панели ТВ и три раза кнопку Option на ПДУ
Panasonic TX-LR32X10AX080A056GЗамыкают на "землю" КТ TEST на плате T-CON. Рядом есть еще одна КТ AGMTUR- BO. Если ее замкнуть на "землю", на экране будет белое поле с красными вертикальными полосами. Крышку ТВ можно не снимать, КТ видны через прорезь в крышке. Для запуска автономного теста отключают от платы T-CON кабель LVDS, подают на панель +12 В и замыкают одну из КТ
Philips 52PFL7422D/37LK520D3LZ13Подают на контакт 8 интерфейсного разъема LVDS напряжение 3,3 В через резистор номиналом 3,3 кОм и 12 В на плату T_CON. Интерфейсный разъем LVDS должен быть отключен от платы T_CON
Philips 26PF994612 (шасси LC4.2E)LC260W01-A5K1 (LG.Philips)Аналогично панели LC370WX1-SL01 (см. выше)
Philips 32PF7331/10LC320W01 (SL) (06)
Philips 32PFL7603S/60 (шасси Q528.2E LA) и Philips 32PFL7623 (шасси Q529.1)LC320WXN-SAB1 (LG.Philips)- Отключают кабель LVDS от платы MAIN;
- подают на плату T-CON питание от внешнего источника +12 В на контакты 1-4 разъема CN1 (или на предохранитель FU1);
- подают напряжение +3,3 В на контакт 30 разъема CN1 на плате T-CON (на резистор R9). После этого последовательно отображаются поля: черное, белое, R, G, B и далее цикл повторяется
Philips 42PF3331/10 (шасси LC4.31EAA)LC420W02(SL)(B1) (LG.Philips)Отсоединяют кабель LVDS от платы T-CON, подают на T-CON напряжение 12 В от внешнего источника питания (точка подключения - SMD-предохранитель F1) и включают внешний источник
Philips 37PFL5604H/60 (шасси Q543.1ELA)LC370WUE-SBA1 (LC370WUF- SAB1) (LG.Philips)Аналогично панели LC420W02(SL)(B1)
Philips 32PFL3312S/60V315B1-L05На выключенном телевизоре соединяют перемычкой нижний вывод отсутствующего резистора R32 с резистором-перемычкой R100 (цепь +3,3 В) и включают ТВ
Samsung LE32A451C1XUAT315XW02 V.LПодают напряжение 1,5 В на КТ AGMODEN (контакт 1 интерфейсного разъема на плате T-CON) и включают телевизор
Samsung LE37R82BXNW-Замыкают на работающем аппарате КТ AGMODEN (плата T-CON) на "землю" (контакт 11 интерфейсного разъема)
Samsung LE26S81BXNWTV260B1-L04Подают на КТ DE1 на плате T-CON напряжение 1,5 В. Если на панель подать напряжение 5 В при отключенном шлейфе LVDS, то на экране будет отображаться серое поле
Samsung LE37C650L1WXUAT370HW03 V.HНа плате T-CON подают на КТ AGM или на контакт 51 интерфейсного разъема напряжение 1,5 В. Можно подать это же напряжение на контакт 1 разъема LVDS на плате MAIN
Samsung
LE32M87BDX/NWT		T315XW02 VFПри отключенном аппарате замыкают КТ AGMODEN (плата T-CON) на "землю" и включают аппарат. Потом можно размыкать и замыкать КТ для приостановки теста на одном из тестовых изображений
Samsung LE32C350D1WV315B5-XC06У интерфейсного разъема на плате T-CON видна одна-единственная контрольная точка - это контакт 11 разъема LVDS. Чтобы включить панель в автономный режим, подают на нее напряжение 3,3 В
Sony KLV-32S550AV315B3-L01-CАналогично панели V320B1-L04
Toshiba 32C3006PRAX080E002BЗамыкают контрольную точку Т на плате T-CON на "землю"
LCD TV CHINA 26"T260XW01 v.2Замыкают на "землю" контакт 20 разъема T-CON и включают телевизор



Автономный тестовый режим плазменных панелей​


Модель ТВ или производительТип плазменной панели и производительКак включить/выключить тестовый режим и условия тестирования
Daewoo DPP-32A2 шасси SP-900PPDP32F1T031Отсоединяют плату SSB от блока питания и платы логики - на экране должен появиться серый фон. Для включения тестовых сигналов на плате логики замыкают между собой контрольные точки Ext_auto_gen и +3.3V
LG 42V6-Переставляют резистор-перемычку из положения R103 в положение R100 на плате CTRL
LG 42V7-Переставляют резистор-перемычку из положения R407 в положение R406 на плате CTRL
LG 32PS5RAPDP32F15384На плате MAIN есть три КТ: 3,3V, EXT AUTO GEN и VS DA. Выключают телевизор, замыкают между собой КТ EXT AUTO GEN на 3,3V и снова включают
LG 50X3(X4)-На плате CTRL (part.№ 6871QCH059B) отсоединяют разъем P2 а на разъеме P1(P7) соединяют контакты 3 и 4 между собой
LG 42PQ300R (шасси PP91B)PDP42G20024Отсоединяют плату MAIN от блока питания и платы логики и замыкают на последней контрольные точки Ext_auto_gen и +3.3V
LG 32PG6000-ZAPDP32G10012Аналогично панели PDP32F1T031
Rolsen RP-32H20PDP32F1X031 (LG)Отключают от платы MAIN разъем LVDS и замыкают между собой КТ +3,3V и EXT AUTO GEN
SAMSUNGS42AX-YB02- На плате CTRL замыкают 2 верхних контакта (всего их 4) на разъеме CN2072;
- на плате PSU замыкают контакт Vs ON на шину 5 В;
- на разъеме CN804-1 соединяют между собой контакты 8 и 9;
- включают телевизор с отключенной главной платой
SAMSUNGS42AX-YD08- Устанавливают перемычку на плате SMPS на разъем CN8008;
- замыкают между собой контакты 3 и 4 на разъеме CN2013 платы CTRL;
- отсоединяют плату SSB и включают телевизор
SAMSUNGS42AX-YB03- На плате PSU замыкают между собой контакты 6-7 и 9-10 разъема CN807;
- на плате LOGIC BOARD замыкают между собой контакты 3 и 4 разъема CN2023;
- отсоединяют плату MAIN и включают телевизор
Samsung
PS42A410C1/XRU		S42AX-YB04- Отсоединяют плату MAIN;
- на плате PSU замыкают на "землю" контакт PS_ON на разъеме CN801;
- на плате LOGIC BOARD замыкают между собой контакты 3 и 4 разъема CN2007 и включают ТВ в сеть.
Тестовые изображения циклически меняются, для остановки на нужном изображении снимают перемычку с разъема CN2007
Samsung PS50A412C4S50HW-YB03Аналогично панели S42AX-YB04
SAMSUNGS42AX-YD01- На плате SMPS устанавливают перемычки J8003, J8004 и J8902;
- на плате LOGIC устанавливают перемычки J8003, J8004 и J2072;
- включают телевизор
SAMSUNGS42SD-YB05- Устанавливают перемычки J8003, J8004 и на разъем CN2034 в блоке питания;
- отсоединить блок SSB от шасси и включают телевизор
Samsung
PS50C550G1W		S50FH-YB06- Замыкают контакт PS_ON в блоке питания на "землю" - замыкают между собой контакты 3 и 4 на разъеме CN2010;
- отключают плату Main Board от шасси и включают телевизор


Да , чуть не забыл . Кто имеет проблему с даташитами ЖК матриц , могу порекомендовать  ссылка скрыта от гостей  , на этом сайте представлены матрицы практически всех современных производителей .
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Реакции: Fenyxgsi
V

vovan_j

  • 29 Мар 2009
Что-то типа этого..
Автоном Samsung S42AX-YB02:Фото№1
На CTRL - cn2072 замкнуть2 верхних контакта (всего 4),
на PSU - замкнуть Vs on на 5v,
cn804-1 8ой на 9ый.
Включать с отключенным майном.

Добавлено 29-03-2009 15:09

Samsung S42AX-YD08:
Отсоеденить SSB
Поставить перемычку в SMPS CN8008
Поставить перемычку в CTRL CN2013 3-4 pin

Добавлено 29-03-2009 15:16

Samsung S42AX-YB03:
DISCONECT MAIN BOARD;
CN807: SHORT PIN 6-7 AND 9-10;
LOGIC BOARD: SHORT PIN 3-4 FOR CN2023.

Добавлено 29-03-2009 15:25

LG 42V7:
На CTRL - R407 перепаять на площадку R406 .Фото №2

Добавлено 29-03-2009 15:50

LG 42V6:
Ничего не отключая, перепаять резистор-перемычку
из положения R103 в положение R100 на контролборд.
Взято из темы https://monitor.net.ru/forum/threads/272529/
Фото №3

img_0894_2_173.jpg
 

  • Где скачать схему телевизора?

    Начинающие и даже опытные мастера часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, блоков питания, пользовательские и сервисные инструкции. Некоторые ссылки приведены ниже:

    AIWA; AKAI; AKIRA; BBK; BEKO; CHANGHONG; DAEWOO; ELENBERG; ERISSON; FINLUX; FUNAI; GRUNDIG; HAIER; HISENSE; HITACHI; HORIZONT (Горизонт); HYUNDAI; JVC; KONKA; LG; LOEWE; MITSUBISHI; MYSTERY; NEC; NOKIA; ORION; PANASONIC; PHILIPS; PIONEER; POLAR; REKORD (Рекорд); ROLSEN; RUBIN (Рубин); SAMSUNG; SATURN (Сатурн); SANYO; SHIVAKI; SHARP; SITRONICS; SKYWORTH; SONY; TCL; TELEFUNKEN; THOMSON; TOSHIBA; VESTEL; VITEK; ВИТЯЗЬ и другие

    • Service Manual - сервисная инструкция по ремонту и настройке
    • Schematic Diagram - принципиальная электрическая схема
    • Service Bulletin - сервисный бюллетень (информация для ремонта)
    • Part List - список запчастей (элементов) устройства

  • Где скачать прошивку телевизора?

    На сайт уже закачаны дампы и ПО прошивок (Firmware) - Eeprom, Flash, Nand, eMMC и USB. Они находятся в каталоге Прошивки телевизоров, либо непосредственно в темах этого раздела после запрока конкретной модели. Часть прошивок отсортирована и размещена в отдельных каталогах:

    AIWA; AKAI; AKIRA; BBK; DAEWOO; DEXP; DNS; DIGITAL; ELENBERG; ERISSON; FUSION; GOLDSTAR; HAIER; HYUNDAI; IZUMI; JVC; LG; MANTA; MYSTERY; PANASONIC; PHILIPS; ROLSEN; RUBIN; SAMSUNG; SHARP; SHIVAKI; SUPRA; TCL; TELEFUNKEN; THOMSON; TOSHIBA; ... и другие ...

    Учитывайте, что прежде чем приступить к обновлению или замене прошивки в телевизоре необходимо определиться в какой памяти требуется замена прошивки и выбрать необходимую версию.

    Если сомневаетесь или у Вас есть вопрос по выбору, обновлению или замене прошивки, Вы должны создать свою тему в этом разделе.

  • Чем прошить микросхему?

    Программаторы - это устройство для записи (считывания) информации в память микросхем или другое устройство. При смене прошивки телемастера выбирают программаторы:

    • Postal-2,3 - универсальный программатор по протоколам I2C, SPI, MW, IСSP и UART. Подробно - Программатор Postal - сборка, настройка
    • TL866 (TL866A, TL866CS) - универсальный программатор через USB интерфейс
    • CH341A - самый дешевый (не дорогой) универсальный программатор через USB интерфейс для FLASH и EEPROM микросхем
    • RT809H - универсальный программатор EMMC-Nand, FLASH, EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
    • Willem - с параллельным и последовательным интерфейсом, поддержка чипов EEPROM, Flash, PIC, AVR и др.
    • JTAG адаптеры - используются для программирования и для отлаживания прошивок

  • Какие неисправности в телевизоре?

    При вопросах диагностики, определению неисправного элемента и устранению дефекта, создайте свою новую тему в форуме. В разделе уже рассмотрены все типовые неисправности ТВ связанные с изображением и функционированием:

    • не включается
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • перезагружается
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту

    Начинающим мастерам советуем начать с руководства по ремонту и важных тем по ремонту LCD ТВ, где рассмотрены вопросы по маркам шасси телевизоров, ремонту панелей, автономным режимам, обновлению ПО, сервисным меню ...

  • Как ремонтировать LCD матрицы?

    LCD Panel (ЖК панель, матрица) - сложный и дорогой компонет в телевизорах. Во многих случаях ее восстановление требует опыт и специальное оборудование. Неисправность может быть вызвана залитием жидкостью, механическим повреждением, внутренним дефектом. Обсуждаются вопросы неисправности матрицы ЖК телевизоров и их устранение:

    • замена залитых распределительных планок
    • восстановление, замена драйверов
    • ремонт шлейфов (переклейка, замена)
    • некоторые повреждения стекла
    • и другие

    Также рассмотрены ремонты связанных с панелью модулей и плат - T-CON, подсветка, замена светодиодов, и взаимозаменяемость матриц жк телевизоров. Если Вы не имеете опыт для ремонта телевизионных матриц, на форуме вы можете найти исполнителя.
V

Volocha

  • 30 Мар 2009
Если до кучи все собрать
Daewoo DPP-32A2 шасси SP-900P Матрица PDP32F1T031 автоном
В автономный режим панель включается при отсоединении SSB от блока питания и лоджика - только серая засветка. Чтоб включить тестовый сигнал надо замкнуть контакты на лоджике (Ext_auto_gen) и (+3.3V)
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1871639#1871639

pdp_826.gif
 
V

vovan_j

  • 31 Мар 2009
Panasonic Автономное функционирование LCD панели в моделях 2008-2009 года:
Нажать на TV кнопку VOL- и три раза кнопку Option на ПДУ.
 
S

Serg*

  • 16 Апр 2009
Плазма Philips 42PF7320-10
Как проверить работоспособность блока питания для плазменной матрицы Samsung S42SD-YD07.
1. Полностью отсоединить плату SSB (small signal board).
2. Замкнуть перемычки J8003, J8004, BJ8902.
3. Включить блок питания в сеть.
- если зелёные светодиоды 8002, 8001 и BD8903 не горят, то БП неисправен. Заменить БП.
- если эти светодиоды горят постоянно, то БП рабочий
- если светодиод BD8903 моргает, то сколько раз?
1 раз - V_A OVP, UVP
2 раза - 12V OVP, UVP
3 раза - V_SCAN OVP, UVP
4 раза - D3V3 OVP, UVP
5 раз - V_S OVP, UVP
6 раз - V_G OVP, UVP
7 раз - V_SET OVP, UVP
8 раз - V_E OVP, UVP
9 раз - Over-temperature (> 105 oC)
10 раз - PFC_OK UVP (> 330 V)
11 раз - 5V2 OVP or Active DC_PROT
13 раз - D5VL OVP, UVP
 
V

vovan_j

  • 18 Апр 2009
Добавлю к посту Serg*
Бывает,что питатель выдаёт все положенные напряжения и под нагрузкой и без,но Led на субмодуле упорно сигнализирует ошибку...
Не заморачивайтесь-это проблемма компаратора.Оставляем перемычку на субмодуле и ошибка будет игнорироваться.
R8094(910к)-цепь отслеживания компаратора.
 
V

Volocha

  • 8 Июн 2009
Philips
LK520D3LZ13 8 нога на 3.3 вольта через 3.3 ком, питание на T_CON 12 вольт и кабель LVDS не присоединять
LC420WUE 44 нога тест на 48,49,50,51 12 вольт а 44 ногу оставить не заземленной или 3,3 вольта режим теста будет включен.
 
V

Volocha

  • 26 Июн 2009
Плазма PS42A410C1/XRU
Панель S42AX-YB04
"Отсоединяешь MAIN. На PSU на разъеме CN801 PS_ON замыкаешь на "землю", а на LOGIC на разъеме CN2007 ставишь джампер на 3 и 4 пин. Дальше - в сеть.
Тесты будут меняться, на каком захочешь остановиться, джампер сдерни. Проверил на живом аппарате - работает"
 
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V

Volocha

  • 3 Июл 2009
Philips
S42AX-YD01
соединить J8003.J8004.BJ8902 автоном БП
соединить J8003.J8004.и J2072 на LOGIC - панель.

S42SD-YB05 автоном панели
установить джамперы на перемычки J8003,J8004 в блоке питания и CN2034,отсоединить SSB блок
 
V

Volocha

  • 6 Авг 2009
LG 32PG6000-ZA
панель PDP32G10012
в автоном входит точно так же как и Daewoo DPP-32A2, только контакты на лоджике (Ext_auto_gen) и (+3.3V) расположены в другом месте.
 
S

sladerdfl

  • 21 Июн 2010
Матрица LGPH LC320WUF-SBN1

R127 переставить на позицию R126 ,запитать от отдельного источника +12v.

img_0022_167.jpg
 
S

samurai-san

  • 22 Июн 2010
Панель T370XW02 V.C .Стоит в аппарате Самсунг LE37A430T1XUA.Подать на вторую ногу разъёма T-CON 1.5вольта.Эта нога обозначена как NAGMODE и рядом с ногой есть контрольная точка.Смена рисунков идёт через секунд 15.А посему нужно ждать ибо сначала идёт белое поле,потом серое.И т.д.Напругу можно подавать на работающем аппарате.При отключенном шлейфе LVDS и запуске с отдельных источников питания тест не запускается.

5_610.jpg
 
A

Alkar

  • 23 Июн 2010
DAEWOO DLP-37C3 (DSL-500P)
панель LC370WX1-SL01
продублировать питание , отключить
разъём от T-CON и включить ТВ


Philips 26PF9946\12 (LC4.2E)
панель LC260W01-A5K1
продублировать питание , отключить
разъём от T-CON и включить ТВ


LCD TV CHINA 26'' без названия
панель T260XW01 v.2
замкнуть на землю 20 ногу разъёма T-CON
и включить ТВ

_______749_616.jpg
 
K

konek2

  • 23 Июн 2010
Матрица LC320W01(SL)(06),телик Philips 32PF7331/10, в автономный режим.Подал питание 12в и отключил шлейф.В автономном режиме начинается тест:С начало белое поле потом черное(наверное....у меня оно серое),потом чередуются красное,синее и зеленое поля(поправте если ошибаюсь,ведь у меня с матрицей косяки)
 
S

samurai-san

  • 5 Июл 2010
Панель T400XW01 V.1.
Стоит в Samsung LE40S81BX\NWT.Замкнуть на корпус точку AGM.Она находится слева от разъёма.Можно на работающем аппарате.

st1_205.jpg
 
C

Captain

Команда форума
  • 6 Июл 2010
Sharp LC-42DH77RU, проверка панели. Слишком простой вариант для этой темы, но последнее время сталкиваюсь что на последних моделях шарпа есть в сервис режиме тест панели. Есть серьезное подозрение что майн выдает сигналы на тестирование панели.

test_193.jpg
 
V

VS

  • 6 Июл 2010
Автономный режим PS-50Q91HR,PS-50Q92HR,PS-50C91HR,PS-50C92HR с Logic Board BN96-06095A или BN96-04881A в тестовый режим без Main Board необходимо:
1) Отключить все разъемы от Main Board; 2) Замкнуть в блоке питания выводы PS-ON <-> RTN .3) Замкнуть выводы 5<->6 на разъеме CN2

12_114.rar
 
S

samurai-san

  • 9 Июл 2010
Панель T370HW02 V.2 .
Стоит в аппарате SAMSUNG LE37BDX\NWT.Выключаем телевизор,замыкаем на корпус контрольную точку AGMODEN и включаем.После этой процедуры можно снимать эту перемычку и замыкать заново на работающем аппарате.Будет высвечиваться последнее поле,которое было до размыкания.Просто ,на рабочем аппарате ,замыкать бесполезно.Нужно отключать от сети,замыкать КТ и включать.Подписи КТ находятся слева от разъёма.Сама ,нужная КТ, прямо перед разъёмом

st8300101.jpg1_135.jpg
 
Y

yuritv

  • 11 Июл 2010
Автономный режим плазменной панели LG 50X3. Для того чтобы войти в автономный режим панели на блоке CTRL 6871QCH059B отсоединить разъём P2 а на разъёме P1 соединить контакты 3 и 4.
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S

samurai-san

  • 14 Июл 2010
Панель V315B1-L01.
Стоит в SAMSUNG LE32R81BX\NWT.При отключенном аппарате подать 1,5 вольта на КТ TSTPGM и включать.Дальше 1,5 вольта можно отключить.Тест-сигнал своеобразный-смотрим второе фото(кстати хорошо виден дефект матрицы-тёмные вертикальные столбы.На изо почти не видно было).Третье фото это если отключить шлейф,подать 1,5 вольта на КТ и включить питание платы T-CON +5 вольт.

st830022.jpg1_988.jpg


st8300210.jpg1_174.jpg


st830021.jpg1_187.jpg
 
S

samurai-san

  • 20 Июл 2010
Панель AX094F040E.
Стоит в Samsung LE37B530P7WXUA.Сбылась мечта идиота-просто замкнуть на корпус КТ TEST.Можно на работающем аппарате.Можно отключив шлейф и подав +12v замкнуть КТ на корпус.Корпус экрана T-CON не мешает-его можно не снимать

st8300281.jpg1_391.jpg
 
J

Jeka_s

  • 21 Июл 2010
LCD панель AU Optronics T315XW01 V5
Замкнуть точку AGMODEN на землю - начинает перебирать тестовые поля по кругу. Для выхода разомкнуть.

p1016154_957.jpg
 
S

samurai-san

  • 27 Июл 2010
Панель 400HW01 V.2.
Стоит в аппарате SAMSUNG LE40M87BDX\NWT.На выключенном аппарате замкнуть точку AGMODEN на корпус и включать.После этой процедуры перемычку можно снимать и ставить назад до отключения аппарата.

st830047_a.jpg1_734.jpg
 
S

samurai-san

  • 28 Июл 2010
Панель T370HW02 V.4.
Стоит в аппарате Samsung LE37A550P1RXUA.
Замкнуть КТ К1.T-CON от +12 не работает.

st8300491.jpg1_185.jpg
 
S

samurai-san

  • 28 Июл 2010
Панель AX080A056G.
Стоит в аппарате Panasonic TX-LR32X10.Замыкаем на корпус КТ TEST(красная стрелка).Есть рядом ещё одна КТ-AGMTURBO(синяя стрелка).Если её замкнуть на корпус будет белое поле с красными вертикальными полосами.Крышку можно не снимать.Их видно через прорезь.Панель будет работать если отключить шлейф LVDS и подать +12V и замкнуть одну из КТ.

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