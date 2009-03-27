Автономный режим PDP и LCD панелей

L
LARTER
Команда форума
- 27 Мар 2009
Собственно открыть сию рубрику навеяла тема https://monitor.net.ru/forum/threads/344607/ .Не секрет , что успех и быстрота ремонта ЖК и ПДП телевизора , зависит от правильной и граммотной диагностики . Вот эта тема и должна помочь участникам правильно отделить мух от котлет ! Постите в этой теме о своих наработках по введению матриц в автономный режим . Надеюсь никому не надо объяснять что это такое .
Сообщение от администрации !Вопросы в теме будут удаляться без предупреждения . Только наработки ! andros
Для затравки , инфа от участника Edwa
Панель V320B1-L01от самца LE32R75B, тест включается подачей +1.5v на 4 ногу, с отключенным разъемом это не прокатывает почему то.
В даташите этот вывод обозначен NC.
Добавлю за него , тест выглядит как периодическое чередование цветных полей .
Систематизированная информация:
|Модель ТВ или производитель
|Тип ЖК панели и (или) производитель
|Как включить/выключить тестовый режим и условия тестирования
|AUO
|T315XW01 V5
|Замыкают контрольную точку (КТ) AGMODEN на плате T-CON на "землю" и включают питание - начинается перебор тестовых изображений по кругу. Для выхода необходимо снять перемычку
|CMO
|V296W1-L01 (CMO)
|На контакт 7 разъема LVDS (плата T-CON) подают напряжение +3,3 В, LVDS- кабель не отключают
|CMO
|V320B1-L04
|Замыкают КТ TST_AGE на плате T-CON на шину 3,3 В, LVDS-кабель не отключают
|LG
|LC420WUE-SBG1/SBC1/SAB1
|Подают на контакт 44 интерфейсного разъема LVDS напряжение 3,3 В, на контакты 48-51 - 12 В и включают питание
|LG
|LC320WUF-SBN1
|На плате T-CON необходимо переставить резистор R127 на позицию R126 и запитать ЖК панель от отдельного источника напряжения +12 В
|LG 26LC41
|V260B1-L03
|Подают напряжение 1,5 В на КТ DE, которая находится рядом с контактом 37 разъема CNF1
|Daewoo DLP-37C3 (шасси DSL-500P)
|LC370WX1-SL01
|Подают на панель питание от внешнего источника, отключают интерфейсный разъем от платы T-CON и включают ТВ
|PANASONIC, модели 20082009 гг.
|PANASONIC
|Нажимают и удерживают кнопку VOL- на передней панели ТВ и три раза кнопку Option на ПДУ
|Panasonic TX-LR32X10
|AX080A056G
|Замыкают на "землю" КТ TEST на плате T-CON. Рядом есть еще одна КТ AGMTUR- BO. Если ее замкнуть на "землю", на экране будет белое поле с красными вертикальными полосами. Крышку ТВ можно не снимать, КТ видны через прорезь в крышке. Для запуска автономного теста отключают от платы T-CON кабель LVDS, подают на панель +12 В и замыкают одну из КТ
|Philips 52PFL7422D/37
|LK520D3LZ13
|Подают на контакт 8 интерфейсного разъема LVDS напряжение 3,3 В через резистор номиналом 3,3 кОм и 12 В на плату T_CON. Интерфейсный разъем LVDS должен быть отключен от платы T_CON
|Philips 26PF994612 (шасси LC4.2E)
|LC260W01-A5K1 (LG.Philips)
|Аналогично панели LC370WX1-SL01 (см. выше)
|Philips 32PF7331/10
|LC320W01 (SL) (06)
|Philips 32PFL7603S/60 (шасси Q528.2E LA) и Philips 32PFL7623 (шасси Q529.1)
|LC320WXN-SAB1 (LG.Philips)
|- Отключают кабель LVDS от платы MAIN;
- подают на плату T-CON питание от внешнего источника +12 В на контакты 1-4 разъема CN1 (или на предохранитель FU1);
- подают напряжение +3,3 В на контакт 30 разъема CN1 на плате T-CON (на резистор R9). После этого последовательно отображаются поля: черное, белое, R, G, B и далее цикл повторяется
|Philips 42PF3331/10 (шасси LC4.31EAA)
|LC420W02(SL)(B1) (LG.Philips)
|Отсоединяют кабель LVDS от платы T-CON, подают на T-CON напряжение 12 В от внешнего источника питания (точка подключения - SMD-предохранитель F1) и включают внешний источник
|Philips 37PFL5604H/60 (шасси Q543.1ELA)
|LC370WUE-SBA1 (LC370WUF- SAB1) (LG.Philips)
|Аналогично панели LC420W02(SL)(B1)
|Philips 32PFL3312S/60
|V315B1-L05
|На выключенном телевизоре соединяют перемычкой нижний вывод отсутствующего резистора R32 с резистором-перемычкой R100 (цепь +3,3 В) и включают ТВ
|Samsung LE32A451C1XUA
|T315XW02 V.L
|Подают напряжение 1,5 В на КТ AGMODEN (контакт 1 интерфейсного разъема на плате T-CON) и включают телевизор
|Samsung LE37R82BXNW
|-
|Замыкают на работающем аппарате КТ AGMODEN (плата T-CON) на "землю" (контакт 11 интерфейсного разъема)
|Samsung LE26S81BXNWT
|V260B1-L04
|Подают на КТ DE1 на плате T-CON напряжение 1,5 В. Если на панель подать напряжение 5 В при отключенном шлейфе LVDS, то на экране будет отображаться серое поле
|Samsung LE37C650L1WXUA
|T370HW03 V.H
|На плате T-CON подают на КТ AGM или на контакт 51 интерфейсного разъема напряжение 1,5 В. Можно подать это же напряжение на контакт 1 разъема LVDS на плате MAIN
|Samsung
LE32M87BDX/NWT
|T315XW02 VF
|При отключенном аппарате замыкают КТ AGMODEN (плата T-CON) на "землю" и включают аппарат. Потом можно размыкать и замыкать КТ для приостановки теста на одном из тестовых изображений
|Samsung LE32C350D1W
|V315B5-XC06
|У интерфейсного разъема на плате T-CON видна одна-единственная контрольная точка - это контакт 11 разъема LVDS. Чтобы включить панель в автономный режим, подают на нее напряжение 3,3 В
|Sony KLV-32S550A
|V315B3-L01-C
|Аналогично панели V320B1-L04
|Toshiba 32C3006PR
|AX080E002B
|Замыкают контрольную точку Т на плате T-CON на "землю"
|LCD TV CHINA 26"
|T260XW01 v.2
|Замыкают на "землю" контакт 20 разъема T-CON и включают телевизор
Автономный тестовый режим плазменных панелей
|Модель ТВ или производитель
|Тип плазменной панели и производитель
|Как включить/выключить тестовый режим и условия тестирования
|Daewoo DPP-32A2 шасси SP-900P
|PDP32F1T031
|Отсоединяют плату SSB от блока питания и платы логики - на экране должен появиться серый фон. Для включения тестовых сигналов на плате логики замыкают между собой контрольные точки Ext_auto_gen и +3.3V
|LG 42V6
|-
|Переставляют резистор-перемычку из положения R103 в положение R100 на плате CTRL
|LG 42V7
|-
|Переставляют резистор-перемычку из положения R407 в положение R406 на плате CTRL
|LG 32PS5RA
|PDP32F15384
|На плате MAIN есть три КТ: 3,3V, EXT AUTO GEN и VS DA. Выключают телевизор, замыкают между собой КТ EXT AUTO GEN на 3,3V и снова включают
|LG 50X3(X4)
|-
|На плате CTRL (part.№ 6871QCH059B) отсоединяют разъем P2 а на разъеме P1(P7) соединяют контакты 3 и 4 между собой
|LG 42PQ300R (шасси PP91B)
|PDP42G20024
|Отсоединяют плату MAIN от блока питания и платы логики и замыкают на последней контрольные точки Ext_auto_gen и +3.3V
|LG 32PG6000-ZA
|PDP32G10012
|Аналогично панели PDP32F1T031
|Rolsen RP-32H20
|PDP32F1X031 (LG)
|Отключают от платы MAIN разъем LVDS и замыкают между собой КТ +3,3V и EXT AUTO GEN
|SAMSUNG
|S42AX-YB02
|- На плате CTRL замыкают 2 верхних контакта (всего их 4) на разъеме CN2072;
- на плате PSU замыкают контакт Vs ON на шину 5 В;
- на разъеме CN804-1 соединяют между собой контакты 8 и 9;
- включают телевизор с отключенной главной платой
|SAMSUNG
|S42AX-YD08
|- Устанавливают перемычку на плате SMPS на разъем CN8008;
- замыкают между собой контакты 3 и 4 на разъеме CN2013 платы CTRL;
- отсоединяют плату SSB и включают телевизор
|SAMSUNG
|S42AX-YB03
|- На плате PSU замыкают между собой контакты 6-7 и 9-10 разъема CN807;
- на плате LOGIC BOARD замыкают между собой контакты 3 и 4 разъема CN2023;
- отсоединяют плату MAIN и включают телевизор
|Samsung
PS42A410C1/XRU
|S42AX-YB04
|- Отсоединяют плату MAIN;
- на плате PSU замыкают на "землю" контакт PS_ON на разъеме CN801;
- на плате LOGIC BOARD замыкают между собой контакты 3 и 4 разъема CN2007 и включают ТВ в сеть.
Тестовые изображения циклически меняются, для остановки на нужном изображении снимают перемычку с разъема CN2007
|Samsung PS50A412C4
|S50HW-YB03
|Аналогично панели S42AX-YB04
|SAMSUNG
|S42AX-YD01
|- На плате SMPS устанавливают перемычки J8003, J8004 и J8902;
- на плате LOGIC устанавливают перемычки J8003, J8004 и J2072;
- включают телевизор
|SAMSUNG
|S42SD-YB05
|- Устанавливают перемычки J8003, J8004 и на разъем CN2034 в блоке питания;
- отсоединить блок SSB от шасси и включают телевизор
|Samsung
PS50C550G1W
|S50FH-YB06
|- Замыкают контакт PS_ON в блоке питания на "землю" - замыкают между собой контакты 3 и 4 на разъеме CN2010;
- отключают плату Main Board от шасси и включают телевизор
Да , чуть не забыл . Кто имеет проблему с даташитами ЖК матриц , могу порекомендовать ссылка скрыта от гостей , на этом сайте представлены матрицы практически всех современных производителей .
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