Автономный режим PDP и LCD панелей

Добавлено 29-03-2009 15:09

Добавлено 29-03-2009 15:16

Добавлено 29-03-2009 15:25

Добавлено 29-03-2009 15:50

Что-то типа этого..На CTRL - cn2072 замкнуть2 верхних контакта (всего 4),на PSU - замкнуть Vs on на 5v,cn804-1 8ой на 9ый.Включать с отключенным майном.Отсоеденить SSBПоставить перемычку в SMPS CN8008Поставить перемычку в CTRL CN2013 3-4 pinDISCONECT MAIN BOARD;CN807: SHORT PIN 6-7 AND 9-10;LOGIC BOARD: SHORT PIN 3-4 FOR CN2023.На CTRL - R407 перепаять на площадку R406 .Ничего не отключая, перепаять резистор-перемычкуиз положения R103 в положение R100 на контролборд.Взято из темы https://monitor.net.ru/forum/threads/272529/