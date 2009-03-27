Автономный режим PDP и LCD панелей

Модель ТВ или производитель Тип ЖК панели и (или) производитель Как включить/выключить тестовый режим и условия тестирования

AUO T315XW01 V5 Замыкают контрольную точку (КТ) AGMODEN на плате T-CON на "землю" и включают питание - начинается перебор тестовых изображений по кругу. Для выхода необходимо снять перемычку

CMO V296W1-L01 (CMO) На контакт 7 разъема LVDS (плата T-CON) подают напряжение +3,3 В, LVDS- кабель не отключают

CMO V320B1-L04 Замыкают КТ TST_AGE на плате T-CON на шину 3,3 В, LVDS-кабель не отключают

LG LC420WUE-SBG1/SBC1/SAB1 Подают на контакт 44 интерфейсного разъема LVDS напряжение 3,3 В, на контакты 48-51 - 12 В и включают питание

LG LC320WUF-SBN1 На плате T-CON необходимо переставить резистор R127 на позицию R126 и запитать ЖК панель от отдельного источника напряжения +12 В

LG 26LC41 V260B1-L03 Подают напряжение 1,5 В на КТ DE, которая находится рядом с контактом 37 разъема CNF1

Daewoo DLP-37C3 (шасси DSL-500P) LC370WX1-SL01 Подают на панель питание от внешнего источника, отключают интерфейсный разъем от платы T-CON и включают ТВ

PANASONIC, модели 20082009 гг. PANASONIC Нажимают и удерживают кнопку VOL- на передней панели ТВ и три раза кнопку Option на ПДУ

Panasonic TX-LR32X10 AX080A056G Замыкают на "землю" КТ TEST на плате T-CON. Рядом есть еще одна КТ AGMTUR- BO. Если ее замкнуть на "землю", на экране будет белое поле с красными вертикальными полосами. Крышку ТВ можно не снимать, КТ видны через прорезь в крышке. Для запуска автономного теста отключают от платы T-CON кабель LVDS, подают на панель +12 В и замыкают одну из КТ

Philips 52PFL7422D/37 LK520D3LZ13 Подают на контакт 8 интерфейсного разъема LVDS напряжение 3,3 В через резистор номиналом 3,3 кОм и 12 В на плату T_CON. Интерфейсный разъем LVDS должен быть отключен от платы T_CON

Philips 26PF994612 (шасси LC4.2E) LC260W01-A5K1 (LG.Philips) Аналогично панели LC370WX1-SL01 (см. выше)

Philips 32PF7331/10 LC320W01 (SL) (06)

Philips 32PFL7603S/60 (шасси Q528.2E LA) и Philips 32PFL7623 (шасси Q529.1) LC320WXN-SAB1 (LG.Philips) - Отключают кабель LVDS от платы MAIN;

- подают на плату T-CON питание от внешнего источника +12 В на контакты 1-4 разъема CN1 (или на предохранитель FU1);

- подают напряжение +3,3 В на контакт 30 разъема CN1 на плате T-CON (на резистор R9). После этого последовательно отображаются поля: черное, белое, R, G, B и далее цикл повторяется

Philips 42PF3331/10 (шасси LC4.31EAA) LC420W02(SL)(B1) (LG.Philips) Отсоединяют кабель LVDS от платы T-CON, подают на T-CON напряжение 12 В от внешнего источника питания (точка подключения - SMD-предохранитель F1) и включают внешний источник

Philips 37PFL5604H/60 (шасси Q543.1ELA) LC370WUE-SBA1 (LC370WUF- SAB1) (LG.Philips) Аналогично панели LC420W02(SL)(B1)

Philips 32PFL3312S/60 V315B1-L05 На выключенном телевизоре соединяют перемычкой нижний вывод отсутствующего резистора R32 с резистором-перемычкой R100 (цепь +3,3 В) и включают ТВ

Samsung LE32A451C1XUA T315XW02 V.L Подают напряжение 1,5 В на КТ AGMODEN (контакт 1 интерфейсного разъема на плате T-CON) и включают телевизор

Samsung LE37R82BXNW - Замыкают на работающем аппарате КТ AGMODEN (плата T-CON) на "землю" (контакт 11 интерфейсного разъема)

Samsung LE26S81BXNWT V260B1-L04 Подают на КТ DE1 на плате T-CON напряжение 1,5 В. Если на панель подать напряжение 5 В при отключенном шлейфе LVDS, то на экране будет отображаться серое поле

Samsung LE37C650L1WXUA T370HW03 V.H На плате T-CON подают на КТ AGM или на контакт 51 интерфейсного разъема напряжение 1,5 В. Можно подать это же напряжение на контакт 1 разъема LVDS на плате MAIN

Samsung

LE32M87BDX/NWT T315XW02 VF При отключенном аппарате замыкают КТ AGMODEN (плата T-CON) на "землю" и включают аппарат. Потом можно размыкать и замыкать КТ для приостановки теста на одном из тестовых изображений

Samsung LE32C350D1W V315B5-XC06 У интерфейсного разъема на плате T-CON видна одна-единственная контрольная точка - это контакт 11 разъема LVDS. Чтобы включить панель в автономный режим, подают на нее напряжение 3,3 В

Sony KLV-32S550A V315B3-L01-C Аналогично панели V320B1-L04

Toshiba 32C3006PR AX080E002B Замыкают контрольную точку Т на плате T-CON на "землю"